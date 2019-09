Bruno Lage: «Voltámos a fazer aquele jogo que me deixa realizado»

Bruno Lage gostou do futebol praticado pelo Benfica em Braga, onde goleou por 4-0 e voltou às vitórias. À Sport TV, elogiou ainda o papel de Taarabt, hoje titular, e a importância dos golos a abrir a segunda parte."Não foi uma semana difícil mas sim de muito trabalho. Pedi aos jogadores que mostrassem em campo a forma como treinam e foi isso que acontece. Uma boa exibição mas apenas isso, na sequência do bom início de época.""Eficácia que não tivemos na primeira parte. Tivemos várias oportunidades e o resultado podia ter mais dois ou três golos nessa altura e há ainda a oportunidade do Ricardo Horta. Mas foi uma entrada forte, sabíamos que eles tinham feito uma viagem difícil e sabíamos que tínhamos de meter um nível alto no jogo. O resultado é justo mas o mais importante é que voltámos a jogar como treinamos e a fazer aquele jogo que me deixa realizado.""Temos de jogar em função das características dos jogadores. Dá-nos mais equilíbrio defensivo, os laterais atiram-se em profundidade e o Adel dá critério na decisão e qualidade de passe, para o nosso jogo ser melhor no momento ofensivo. Fico feliz por ele, está a corresponder à oportunidade que o Benfica lhe deu""Vamos analisar, apercebi-me no fim que ele estava com dificuldades, vamos esperar que não seja nada."