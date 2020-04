Bruno Varela: «Ainda não sei se fico no Ajax»

Bruno Varela termina o contrato de empréstimo com o Ajax a 30 de junho e ainda não sabe o que vai acontecer. "Ainda não sei se vou ficar. Vamos ver no futuro", vincou o guarda-redes, em resposta aos fãs do emblema holandês através do Instagram oficial do clube.





O guardião que tem vínculo até 2020 com o Benfica reiterou o "melhor momento no no Ajax foi festejar o título com os fãs" e explicou que agora a prioridade é o combate à pandemia do novo coronavírus."O futebol não é importante agora. O importante é seguir as recomendações dos especialistas", explicitou Varela, de 25 anos.Recorde-se que tal como Record escreveu , o Ajax tem até 15 de maio para anunciar aos encarnados se exerce ou não a cláusula de compra de cinco milhões de euros.