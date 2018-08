Bruno Varela foi, do trio de guarda-redes que cumpriu a totalidade dos trabalhos de pré-temporada, aquele que menos jogou. Tal como o nosso jornal adiantou oportunamente, o jogador, de 23 anos, foi colocado pela SAD no mercado e Rui Vitória foi então alternando as redes entre Svilar e Vlachodimos. Varela fechou a preparação com escassos 45 minutos entre os postes – no caso, frente ao V. Setúbal, e depois de saltar do banco para render Vlachodimos – e já sabe que dificilmente terá possibilidade de ganhar terreno à concorrência. Pelos seus serviços têm chegado à Luz várias sondagens, principalmente do mercado inglês, mas até ao momento nenhum clube colocou em cima da mesa uma proposta formal que convença a SAD liderada por Luís Filipe Vieira.