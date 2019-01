Bruno Varela apresentado no Ajax: «Benfica sempre no meu coração»

Bruno Varela: «É-me igual ser emprestado ou comprado, quero é trabalhar todos os dias» Bruno Varela: «É-me igual ser emprestado ou comprado, quero é trabalhar todos os dias»

Bruno Varela foi esta terça-feira oficializado como reforço do Ajax até ao final da temporada, por empréstimo do Benfica. O guarda-redes passou os testes médicosem Amesterdão, fica com uma cláusula de compra de 5 milhões de euros e vai envergar o número 28 na camisola.Através das redes sociais, o guardião português formado no Caixa Futebol Campus deixou algumas palavras aos adeptos. "Benfica sempre no meu coração", escreveu na conta pessoal de Instagram.Sobre o Ajax, Varela garantiu estar "muito feliz" por estar no clube. "Quero jogar na Johan Cruyff Arena", vincou. O titular da baliza das águias em 2017/18 vai ter na Holanda a concorrência de Onana e Lamprou.