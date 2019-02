Bruno Varela e a pouca utilização no Benfica: «São opções do treinador»

Bruno Varela, guarda-redes emprestado pelo Benfica ao Ajax, foi questionado sobre a pouca utilização que teve na primeira metade da temporada na Luz, respondendo que as decisões são sempre da responsabilidade dos técnicos."São opções do treinador. Não posso falar muito sobre isso, mas como jogador de futebol tenho de respeitar as opções", frisou em entrevista ao canal holandês Nos.O jogador foi depois convidado a falar sobre a loucura que está associada à posição de guarda-redes: "Também sou um bocado louco. É normal, porque é uma posição diferente. Um guarda-redes não joga sozinho, mas tem a sua área, faz coisas diferentes dos outros, joga com as mãos... Por isso sim, têm de ser um bocadinho loucos".Questionado sobre que ídolos tem no futebol, Bruno Varela apontou de imediato Van der Sar: "Foi um grande guarda-redes e alto como eu. Petr Cech também, mas agora há muitos bons guarda-redes: Ter Stegen, Neuer...".