Bruno Varela: «Estava numa situação difícil no Benfica»

A viver a segunda época no Ajax por empréstimo do Benfica, Bruno Varela confessou que viveu um período complicado nos encarnados antes de rumar à Holanda.





"Estava numa situação difícil no Benfica e, de repente, tornei-me no terceiro guarda-redes. Como o Ajax está ativamente na luta pelo campeonato, pela Taça e pela Liga dos Campeões, pareceu-me melhor sair e ser suplente do que ficar [no Benfica]. Agora sou o substituto do Onana e não há nenhum problema com isso. O plano era competir com ele por um lugar", disse o guardião em entrevista ao jornal holandês ‘De Telegraaf’.Bruno Varela recordou ainda as suas origens humildes. "Sinto-me meio português, meio cabo-verdiano. Eu e os meus irmãos não tivemos uma infância fácil, porque os meus pais eram pobres. Eles tinham vários empregos. A minha mãe trabalhava nas limpezas e o meu pai na construção, mas tinha comida na mesa todos os dias. É por isso que gosto tanto deles e lhes tenho tanto respeito", sublinhou o guardião português, de 25 anos.