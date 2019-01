Bruno Varela oficializado no Ajax

O Ajax confirmou a contratação de Bruno Varela por empréstimo até ao final da temporada, num negócio que inclui opção de compra.Depois de não fazer qualquer jogo pelo Benfica em 2018/19, Varela, de 24 anos, pode agora estrear pelos holandeses. A oficialização do negócio está apenas dependente dos exames médicos que serão realizados na segunda-feira.O guardião formado no Caixa Futebol Campus lutava por um lugar na baliza com Mile Svilar e Odysseas Vlachodimos. Sem espaço, esteve perto de rumar à Turquia, para assinar pelos turcos do Kasimpasa, mas acabou por chumbar nos testes médicos Varela estreou-se oficialmente com a camisola das águias na temporada passada após ter cumprido a primeira época na Primeira Liga em 2017/18 ao serviço do V. Setúbal. Depois, acabou por ser recomprado pelo Benfica aos sadinos atuando pelos encarnados em 35 ocasiões.