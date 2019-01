Bruno Varela procura nova oportunidade

Como Record noticiou na edição de ontem, Bruno Varela não passou nos exames médicos do Kasimpasa, e por isso recebeu guia de marcha por parte do emblema turco. Apesar da tendinite no ombro direito que o tem afetado, e que ditou mesmo este desfecho, a saída do guarda-redes português continua a ser um dado adquirido e, neste momento já em Portugal, o futebolista procura uma nova oportunidade de empréstimo.

O objetivo do camisola 12 das águias passa por encontrar um clube ao serviço do qual possa somar os minutos que lhe têm escapado esta temporada. Aos 24 anos, Varela entende que este é o momento indicado para dar um novo rumo à carreira, até porque, no Benfica, encontra-se tapado por Odysseas Vlachodimos, titular indiscutível, e ainda Mile Svilar, utilizado na Taça de Portugal e na Allianz Cup.