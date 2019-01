Bruno Varela esteve com pé e meio no Kasimpasa, da Turquia, mas acabou por chumbar os exames médicos devido a uma tendinite no ombro direito e, por isso, voltou a integrar as opções de Bruno Lage. O guardião viajou com a equipa e até poderá sentar-se no banco . No entanto, a saída é praticamente certa e o jogador só espera nova oportunidade.