BTV será grátis nos pacotes da NOS

Luís Filipe Vieira aproveitou a presença na Casa de Moita e Marinha Grande para anunciar uma boa-nova para os sócios.





"Andámos cerca de um ano a negociar com a NOS para que a BTV seja grátis nos pacotes da NOS. Brevemente, as Casas terão esse pacote gratuito também. Há dois meses foi possível chegar a acordo", atirou, prometendo "abrir o Benfica Campus" aos sócios quando houver possibilidade para tal, face à pandemia do novo coronavírus.