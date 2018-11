Buhle Damane, guarda-redes sul-africano de 18 anos, está à experiência no Caixa Futebol Campus com vista a convencer Renato Paiva e os restantes responsáveis do Benfica a figurar na equipa de juniores das águias.O jovem formado na KZN Football, do seu país natal, veste oficialmente a camisola do Galitos, do Barreiro.