Burnley de olho em Carlos dos Santos

O Burnley está interessado em contar com os serviços de Carlos dos Santos segundo noticiou o jornal 'The Sun'. Os ingleses da Premier League pretendem um concorrente ao habitual titular Nick Pope e veem o guardião do Benfica como alternativa ideal.





CJ, como também é conhecido, formou-se nas águias, emblema onde chegou em 2016 proveniente do Philadelphia Union. No Seixal, evoluiu e estreou-se esta temporada pela equipa B.O jovem guarda-redes luso-norte-americano, de 20 anos, já foi inclusivamente chamado à principal equipa dos 'States', apesar de ainda não se ter estreado oficialmente.Pelos encarnados, Carlos dos Santos tem contrato válido até junho de 2023.