Cada vez mais perto da saída: Salvio já escolheu número no Boca Juniors

Está cada vez mais próxima a saída de Salvio do Benfica. A caminho do nosso país para tratar da desvinculação com a equipa da Luz, conforme adianta este domingo , o argentino de 28 anos já terá inclusivamente pedido aos responsáveis do Boca Juniors para lhe 'reservarem' a camisola 7 para a próxima temporada, segundo aponta a TyC Sports.O problema é que esse número por agora está ocupado por Cristian Pavón, pelo que para conseguir ver o seu desejo cumprido o ainda jogador do Benfica terá de esperar pela saída do dianteiro de 23 anos, uma das principais figuras do Boca, ou então terá de 'negociar' dentro do balneário uma troca...Certo é que Salvio irá rumar ao clube de Buenos Aires por empréstimo de uma temporada, ficando o conjunto argentino com opção de compra no final da cedência.