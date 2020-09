Cadernos eleitorais não serão uma realidade antes das eleições

Foram vários os candidatos à presidência que pediram à mesa da assembleia-geral do Benfica para publicar cadernos eleitorais pelo menos 15 dias antes do dia da realização das eleições, agendadas para outubro. Mas é algo que não irá acontecer. O presidente da MAG confirmou esse mesmo cenário em resposta à pergunta de um sócio.





"Não está prevista a produção de cadernos eleitorais. Se os mesmos fossem produzidos, um sócio com quotas em atraso não constaria nos referidos cadernos eleitorais, mas, como é sabido, pode regularizar o referido atraso no próprio dia da votação, readquirindo assim o direito ao voto, e tornando assim um qualquer caderno eleitoral num documento desatualizado", sublinhou Virgílio Duque Vieira.Caso o Relatório e Contas 2019/20 venha esta sexta-feira a ser chumbado, não há qualquer consequência daí extraída, ao contrário do que sucedia antes da alteração dos estatutos de 2010. Em resposta a um associado, o presidente da mesa da assembleia-geral em substituição explicou o propósito."O objetivo de todos os documentos que são partilhados com os sócios é cumprir os estatutos entregando com rigor e transparência a informação que espelha as opções da direção e o resultado das mesmas. Os estatutos do Sport Lisboa e Benfica não preveem retificação dos documentos sujeitos à aprovação dos Sócios quando os mesmos não são aprovados", afirmou Duque Vieira.