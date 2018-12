Cádiz anuncia regresso de Salvador Agra ao Benfica

O Cádiz anunciou este sábado, em comunicado emitido no seu site oficial, ter chegado a acordo com o Benfica para o término seis mese antes do previsto do acordo de empréstimo que havia por Salvador Agra. Desta forma, o extremo regressa a Portugal, ainda que o seu futuro imediato seja desconhecido. Ao todo, o jogador português de 27 anos disputou dez jogos no conjunto da Segunda Divisão espanhola, num total de 428 minutos.Salvador Agra, refira-se, tem contrato com o Benfica até final da próxima temporada.