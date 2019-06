Cádiz diz adeus ao V. Setúbal

Jhonder Cádiz, reforço do Benfica para a temporada 2019/20, esteve ontem no treino do V. Setúbal para se despedir dos antigos companheiros.





O avançado, que irá participar na pré-temporada benfiquista – ainda que possa depois mudar-se para o Belenenses –, foi a Palmela, onde a formação sadina está a efetuar a pré-época. Durante alguns minutos esteve à conversa com jogadores e equipa técnica.