Cádiz: «Eu quero jogar no Benfica, é um sonho meu»

Jhonder Cádiz tem contrato com o Benfica até junho de 2024. O avançado venezuelano esteve emprestado aos franceses do Dijon, que não acionaram a cláusula de compra. Neste momento, o ex-V. Setúbal não sabe qual vai ser o seu futuro.





"Eu quero saber o que vai acontecer mas não sei. Eu quero jogar no Benfica, é um sonho meu. De jogar no Benfica a poder fazê-lo ou a cumprir esse sonho já é uma coisa que não depende apenas de mim. Não sei se me vão chamar para treinar com eles ou vão dizer-me que querem que seja emprestado mais um ano e volto no ano que vem. Também me podem dizer para ir à pré-temporada, vendo como corre e se me portar bem durante a mesma e durante os particulares fico no plantel. São cinco ou seis formas diferentes de estar no Benfica. É algo que neste momento não depende de mim. Se me chamarem para treinar aí já depende de mim", vincou o jogador em declarações ao Instagram do jornal 'Meridiano'.Recorde-se que Cádiz cumpriu a última pré-temporada mas acabou por apenas alinhar no particular frente ao Anderlecht, lesionando-se ante os belgas e acabando por não jogar mais de águia ao peito.