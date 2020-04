Cádiz: «O Benfica é um país, representa muito para os portugueses»

Jhonder Cádiz tem vínculo até ao fim da presente temporada com o Dijon, por empréstimo do Benfica. O avançado venezuelano garantiu que desconhece se o emblema francês irá pagar os cinco milhões de euros que constam na cláusula de compra acordada no verão.





"O Dijon tem uma opção de compra e não sei se a vão exercer. Caso não aconteça voltaria ao Benfica clube com o qual tenho quatro anos de contrato, fazendo a pré-época com eles e veremos o que se passa", vincou em declarações ao portal 'Futbol de Barrio'.O avançado contratado pelas águias ao V. Setúbal em 2019 frisou que ser reforço dos campeões nacionais foi um dos pontos altos da carreira. "É um dos momentos mais importantes da minha carreira. O Benfica é um país, representa muito para os portugueses. Devo explicar que há 11 milhões de habitantes en Portugal e o Benfica tem seis milhões de adeptos. É uma loucura. Além disso têm um centro de estágio de primeiro nível comparando-o com as melhores equipas da Europa", explicou o dianteiro, de 24 anos.