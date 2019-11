Caio Lucas custou mais de 4 milhões de euros

Caio Lucas assinou pelo Benfica até 2023 depois de findar contrato com o Al Ain. Contudo, a contratação do extremo brasileiro não aconteceu a custo zero, segundo revelou o Relatório e Contas da Benfica SAD referente a 2018/19: o jogador de 25 anos custou mais de 4 milhões de euros aos cofres da Luz.





"Aquisição dos direitos de inscrição desportiva e de 75% dos direitos económicos do jogador Caio Lucas, num investimento total de 4.085 milhares de euros, que engloba os encargos com serviços de intermediação", pode ler-se no documento facultado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.