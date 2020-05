Caio Lucas elege os momentos mais marcantes que viveu no Benfica

Caio Lucas, que assinou pelo Benfica depois de ter terminado contrato com o Al Ain, não esquece dois momentos em que vestiu de águia ao peito, antes de voltar ao Médio Oriente, emprestado ao Al Sharjah.





"Momentos marcantes foram o golo à Fiorentina [International Champions Cup] e a minha estreia na Luz, no dia da despedida de Jonas. Quando vi aquela torcida toda arrepiei-me. Foram momentos marcantes para mim", assinalou o extremo brasileiro, à BTV.O futebolista mantém ligação com os ex-companheiros. "A última vez, falei com Gabriel e Vinícius e já eviei mensagens ao Pizzi, ao André [Almeida]... Mas sinto saudades de todos. Dava-me bem com todos, fui muito bem recebido e damo-nos todos bem. Espero voltar depressa. Tenho muito orgulho de pertencer a esta família."Pizzi foi o jogador que fez a assistência para o único golo de Caio Lucas pelo Benfica, em jogos oficiais. "Tenho um carinho muito grande por Pizzi. É um excelente jogador, uma excelente pessoa e um grande capitão. É uma pessoa muito boa para mim", destaca o extremo, que conta três golos em 10 jogos pelo Al Sharjah.