Caio Lucas: «Espero fazer parte desta história»

Caio Lucas foi apresentado como jogador do Benfica e nas primeiras declarações como clube da Luz assinalou que chega com grande vontade de ser campeão. "Tenho muitas expectativas, cheio de vontade, muita garra por poder dar o melhor por este clube. Venho para poder conquistar títulos, ajudar a equipa e espero poder fazer parte desta linda história", vincou o extremo de 25 anos, que assinou contrato até 2023.





O brasileiro que atuou no Al Ain nas duas últimas temporadas apresentou-se aos adeptos e explicou quais as principais qualidades que tem para apresentar. "Sou um jogador de muita velocidade, estou sempre à procura do golo, a ajudar os meus companheiros e procuro acertar no ultimo passe. Podem ter a certeza que vontade e garra não me vai voltar. Quero dar o meu melhor e ser campeão pelo Benfica", assinalou em declarações à BTV.