Caio Lucas esta terça-feira em Lisboa para fazer exames médicos e assinar pelo Benfica

Caio Lucas será reforço do Benfica a partir da próxima temporada. O extremo brasileiro do Al Ain, de 24 anos, é esperado esta terça-feira de manhã em Lisboa para realizar os indispensáveis exames médicos antes de assinar com o encarnados um contrato válido para as próximas cinco temporadas.O jogador, recorde-se, termina contrato com o emblema dos Emirados Árabes Unidos em junho, o que significa que a SAD das águias não terá de indemnizar o Al Ain.Comonoticiou em tempo oportuno, o jogador deu sempre preferência às águias, apesar de também ter sido seguido pelo Shakhtar Donetsk de Paulo Fonseca, que admitiu mesmo publicamente o interesse pelo brasileiro.Caio Lucas, refira-se, esteve em Portugal nas últimas semanas, tendo rumado há dois dias a Barcelona para passar alguns dias com a namorada.