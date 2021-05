Caio Lucas gera interesse no Japão

A terminar o empréstimo no Al Sharjah - acaba em junho -, Caio Lucas pode continuar pelo continente asiático. O extremo, de 27 anos, não entra nos planos do Benfica e tem interessados não só no mundo árabe como também no Japão.





Este é um país que o canarinho conhece bem, tendo em conta que já representou o Chiba Kokusai e o Kashima Antlers. O brasileiro chegou à Luz em 2019, a custo zero, mas não vingou em Portugal, tendo realizado apenas 11 partidas, com um golo apontado. Os encarnados preparam-se para voltar a libertar o jogador, seja a título definitivo ou por empréstimo.