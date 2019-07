Caio Lucas: «Golo foi importante por ser o primeiro»

Caio Lucas estreou-se a marcar com a camisola do Benfica e deu mesmo a vitória diante da Fiorentina com um forte remate na compensação. O brasileiro admitiu o momento de felicidade e salientou a importância."O golo foi bastante importante por ser o primeiro. Estou muito feliz por ajudar a equipa. Agora é trabalhar o máximo possível para ajudar no próximo jogo.""Com certeza. É uma pré-época onde temos este torneio e estamos felizes por participar. É mais uma ajuda para chegar bem à Liga e à Champions.""Ficamos muito felizes por termos estes adeptos aqui, estamos-lhes gratos. O que aconteceu hoje foi para eles."