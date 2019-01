Caio Lucas interrompeu férias em Espanha para salto a Lisboa

Caio Lucas passou os últimos dias em Barcelona, a gozar um período de férias, mas esteve sempre a par do desenrolar das negociações com o clube da Luz. Com o campeonato dos Emirados Árabes Unidos parado devido à realização da Taça da Ásia, o avançado ausentou-se do país na companhia da namorada, mas hoje o período de descanso será interrompido para vir a Lisboa fechar a mudança para o clube da Luz. Ao queapurou, o dianteiro, de 24 anos, irá aterrar em Lisboa ainda durante a manhã. Em Portugal já se encontram os representantes do jogador que acertaram os detalhes do negócio com a direção das águias. Tudo pode ficar concluído nas próximas horas, embora o jogador tenha de se reapresentar no Al Ain, clube que irá representar até ao final da época, quando termina o contrato com o clube que ocupa a 3.ª posição do campeonato.