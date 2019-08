O boletim clínico do Benfica revelou este sábado uma lesão de Caio Lucas, que deixa o reforço brasileiro fora da Supertaça deste domingo. O ex-Al Ain contraiu um estiramento na região posterior da coxa esquerda.Além do camisola 7 encarnado, há outros três lesionados e fora das opções de Bruno Lage.lesão na região posterior da coxa direita;entorse do joelho direito;fratura na base do quinto metatarso do pé direito;estiramento na região posterior da coxa esquerda.