Caio Lucas quer surpreender

Caio Lucas garantiu querer muito ajudar o Benfica, clube com o qual assinou contrato até 2024. "A expectativa é muito grande para jogar na próxima temporada. Espero dar o meu melhor, poder fazer o que fiz no Mundial de Clubes e surpreender as pessoas", reiterou ao Yahoo Sports, garantindo que a transferência para a Luz serve para também lutar pela seleção brasileira: "Tenho muita vontade de ser convocado, de servir o meu país."