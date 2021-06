Caio Lucas: «Tenho contrato com o Benfica e a minha intenção é apresentar-me»

Caio Lucas quer apresentar-se na pré-época do Benfica após ter estado emprestado ao Sharjah por uma época e meia. O avançado colocou-se à disposição de Jorge Jesus e sublinhou, em entrevista à 'Lance!', que vem "na intenção de ajudar no que puder".





"Tenho contrato com o Benfica e a minha intenção é apresentar-me novamente no clube, iniciar a pré-temporada e colocar-me à disposição. Vou na intenção de ajudar no que puder", referiu o jogador, que tem contrato com as águias até 2023.O avançado de 27 anos considerou que a época nos Emirados Árabes Unidos foi "proveitosa", embora não tenha sido campeão. Caio Lucas fez 28 jogos pelo Sharjah, tendo marcado seis golos e feito 10 assistências.