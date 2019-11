Caio Lucas tenta enquadrar-se

Caio Lucas diz-se "focado e concentrado nos objetivos do clube" depois de ter assistido Carlos Vinícius para o golo da vitória ante o Vizela. "Existe um tempo para a adaptação, estou a trabalhar o máximo possível para procurar esse encaixe no padrão europeu. Acredito que estou no caminho certo", vincou o extremo brasileiro à sua assessoria de imprensa.