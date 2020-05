Caio Lucas: «Voltar ao Benfica é um sonho maior do que chegar à seleção»

Caio Lucas, extremo que o Benfica emprestou ao Al Sharjah, em janeiro passado, anseia pelo regresso à Luz. "Regressar ao Benfica é uma meta e um sonho meu. Voltar é uma ambição ainda maior do que chegar à seleção [do Brasil]. Quero mostrar aos adeptos a minha qualidade, retribuir a confiança que têm em mim. Espero dar-lhes alegrias", afirmou o brasileiro, à BTV.





O jogador, de 26 anos, está cedido ao clube dos Emirados Árabes Unidos até junho de 2021. Saiu depois de ter feito 11 jogos e marcado um golo de águia ao peito. "Foi fácil voltar [aos EUA], embora um pouco triste, pois a minha vontade era estar no Benfica e poder ajudar. Mas, às vezes, temos de respirar novos ares para voltarmos mais fortes. Tenho a certeza que essa oportunidade vai voltar logo para poder fazer o meu melhor. Quem está lá não quer sair, por isso o Benfica é desejo, é sonho e isso vai voltar."À distância, Caio Lucas mantém-se atento aos encarnados. "Mantenham o foco como sempre, o Benfica tem uma equipa de muita qualidade e excelentes jogadores. Dentro de campo ninguém pára o Benfica", atirou, deixando uma mensagem aos adeptos: "Deixo o meu pedido de desculpa por não ter mostrado um pouco da minha qualidade e potencial. Mas logo voltarei para ajudar."Em época de pandemia, não lhe falta apoio do clube. "O Tiago [Pinto] enviou-me uma mensagem há algum tempo a dizer que podia contar com o Benfica para o que precisasse pois é uma família. Estou emprestado, mas sou um membro da família e deram-me apoio e disponibilidade para ajudar em tudo o que precisasse."