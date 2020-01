Caio negoceia contrato com o Al Wahda

O Al Wahda continua a negociar a contratação de Caio Lucas. O clube dos Emirados Árabes Unidos tem tudo praticamente acertado com o Benfica e já discute o contrato com o extremo brasileiro.

O que atrasou o processo não foram tanto as questões monetárias, mas sim familiares, uma vez que Caio Lucas foi pai de um menino em dezembro passado e ponderou com especial cuidado uma mudança de país. Apesar de não estar a ser utilizado com regularidade, o ex-jogador do Al Ain, também dos Emirados, sente-se bem em Lisboa e no Benfica, em particular.

Certo é que, depois do acordo entre clubes, Caio Lucas está mais próximo de voltar ao Médio Oriente e com um pé no Al Wahda. Com 25 anos, o extremo canarinho tem contrato até 2023.