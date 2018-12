E-Toupeira: Caíram 29 de 30 crimes da Benfica SAD

Os crimes de violação de segredo de funcionário relativos a José Augusto, Júlio Loureiro e Paulo Gonçalves caíram esta sexta-feira. Caem também os crimes de favorecimento pessoal dos funcionários judiciais, assim como 28 dos 30 crimes da SAD do Benfica.No crime de oferta ou recebimento indevido de vantagem, Júlio Loureiro e Paulo Gonçalves foram ilibados, assim como a Benfica SAD.A juíza diz que os arguidos agiram com intenção mas as afirmações têm caráter vago. "Não há nada que demonstre que estes arguidos tiveram influência na tramitação deste processo", disse a juíza.A SAD do Benfica estava acusada de 30 crimes e Paulo Gonçalves de 79. O MP acusou a SAD do Benfica de um crime de corrupção ativa, de um crime de oferta ou recebimento indevido de vantagem e de 29 crimes de falsidade informática.Estava previsto que os arguidos ficassem a saber a decisão esta quinta-feira, mas tal não aconteceu, devido a doença da juíza.No entanto, a decisão esteve dependente da disponibilidade de todos os advogados - dos arguidos e também de todos os assistentes. Se tal não acontecer, a decisão só será conhecida no início do mês de janeiro.Autor: