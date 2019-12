Caixa Futebol Campus destaque em Espanha: 'Marca' fala em luxo e em "máquina de criar jogadores"

A Caixa Futebol Campus merece este domingo amplo destaque na 'Marca'. Num artigo intitulo "A máquina de criar jogadores (e transferi-los depois)", o jornal espanhol enumera os talentos que a Academia do Benfica criou e refere que "as infraestruturas são do melhor que há no planeta".Na reportagem em causa são descritas as instalações, os profissionais que lá trabalham nas mais variadas áreas, as frases inspiradoras, os projetos para o futuro e as preocupações com o sucesso escolar dos jovens jogadores.O artigo termina, dizendo que a "Academia do Sporting, onde se formaram os Bolas de Ouro portugueses dos últimos tempos, Cristiano Ronaldo e Figo, era a escola de referência... até que o Benfica se converteu um exemplo por ter o número mais elevado de jogadores em todas as seleções nacionais"."Luís Filipe Vieira assegura que na sua cabeça o projeto do Campus não pára e que o clube procura um crescimento para ter mais soluções e para que, em definitivo, possa ser o número 1 do mundo no futebol de formação", pode ler-se.