Cajuda não gosta do que 'alguns' estão a fazer a Bruno Lage e elogia Conceição: «Gesto magnífico»

Manuel Cajuda mostrou-se solidário com Bruno Lage, numa altura em que o treinador do Benfica tem sido muito contestado e tem a continuidade na Luz em sério risco. Numa publicação no Facebook, o experiente técnico português destacou ainda o gesto de Sérgio Conceição para com o homólogo encarnado - o timoneiro portista afirmou que "não gosta de ver um colega de profissão ser tratado assim".





"Porque não gosto do que 'alguns' te estão a fazer, porque deveremos ser sempre positivos na vida e porque a vida também é feita de momentos difíceis. E Bruno, para ti, para mim e para todos, é nos momentos menos fáceis da vida que a ética e a solidariedade se devem manifestar talvez até com uma alegria que possa parecer arrogante. Para se conviver em sociedade (boa), é imprescindível adotar algumas condutas e entre elas a solidariedade. Estrondoso o gesto magnífico do Sérgio Conceição. Fantástico! E aqui os clubes ficam naturalmente de fora", afirmou Cajuda, que agora se encontra livre depois de ter saído do Leixões no mês passado."Por baixo dos fatos de treino dos treinadores mora sempre um humano. Claro que fizeste erros, eu também os cometi e espero voltar a cometer. Não nos poderíamos considerar humanos sem eles (os erros). E é aqui que a solidariedade e a ética são forçadas a estar presente. (...) Não, não sou corporativista. Sou treinador. E não se pode ser solidário só com as vitórias. Aliás, nas vitórias nem se precisa disso. As derrotas? Claro que existem e claro que existem para todos. Força, amigo. Por muito longa que seja a noite, o Sol volta sempre a brilhar", finalizou Cajuda naquela rede social