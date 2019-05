Câmara de Nampula autoriza festa do título do Benfica numa das suas praças

O Município de Nampula, em Moçambique, emitiu um despacho a autorizar a utilização de uma das suas praças para... ser feita a festa do título do Benfica este domingo, caso os encarnados sejam campeões já nesta jornada. No comunicado, é dada resposta afirmativa ao pedido feito pelo Grupo de Sócios e Simpatizantes do Benfica da localidade.Assim sendo, a Praça Samora Machel foi já 'reservada' para uma eventual celebração das águias após o jogo com o Rio Ave. Para tal, recorde-se, o FC Porto terá necessariamente de escorregar horas antes, no encontro diante do Nacional.