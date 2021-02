Camilo Lourenço e a análise ao Benfica-Famalicão: «Pior do que com o V. Guimarães»

O Benfica venceu o Famalicão por 2-0, num jogo que assinalou o regresso de Jorge Jesus ao banco. Record ouviu conhecidos adeptos das águias sobre o jogo.





"A única diferença foi o Silas ter abordado mal o jogo na 1ª parte e o Benfica teve a sorte de marcar 2 golos. Até correu pior do que com o V. Guimarães, defensivamente. Se tivesse havido um golo, tremia como varas verdes. A Covid não é justificação, o Benfica já jogava mal antes.""O Benfica permitiu que o Famalicão disputasse o jogo e, se tem feito um golo, era perigoso. Vou dar crédito a Jesus, que explicou o que devia. No último mês e meio tem andado em dificuldades para conseguir ter um grupo. Agora é esperar as melhorias que pode fazer.""O mesmo jogo com o V. Guimarães, com a diferença de que marcou 2 golos. Benfica entrou bem durante 15’ mas depois degradou-se a qualidade do futebol. Na 2ª parte, como é hábito, caiu a pique, talvez pelo cansaço. Mas notam-se algumas melhorias nos últimos dois jogos."