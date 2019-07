Camisola 10 à espera de um reforço

A saída de Jonas deixa uma questão em aberto: quem vai utilizar a camisola número 10 na nova temporada? O jogador brasileiro herdou o dorsal após a saída de Nico Gaitán para o At. Madrid, em 2016/17, e desde essa altura vinha utilizando esse número. Ora, a sua saída deixa vaga a camisola 10, uma vez que os restantes números do plantel estão atribuídos.





O abandono do Pistolas tem igualmente reflexos no plantel e a SAD das águias encontra-se no mercado à procura de um novo jogador para a frente de ataque, que seja claramente uma mais-valia. E esse reforço poderá herdar a mítica ‘10’. Seja como for, o dorsal só será entregue a um jogador que possa fazer a diferença... como Jonas.