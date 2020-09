Camisola de André Almeida em leilão por uma boa causa

A camisola de André Almeida está em leilão até às 20 horas desta terça-feira com todo o dinheiro amealhado a reverter para uma boa causa: a procura de um lar para Fábio Martins e para a família. O jovem com uma doença degenerativa precisa de ajuda urgente e o Mundo do futebol uniu-se para lhe tentar proporcionar uma vida mais condigna. Estrela, Danilo Pereira, Bruno Fernandes ou Bruno Varela são alguns dos jogadores que já se mostraram solidários.





O preço inicial para licitação é de 150 euros e qualquer oferta pode ser realizada através do página de Instagram solidária 'One Goal Only'.O IBAN para o envio direto de donativos é o seguinte: PT50 0035 0692 00017292800 41.É possível também fazer uma doação em dinheiro no seguinte endereço: https://www.gofundme.com/f/Um-Novo-Lar-A-New-Home?utm_source=customer&utm_medium=copy_link-tip&utm_campaign=p_cp+share-sheet