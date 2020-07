Camisola de Pizzi em leilão por uma causa nobre

Pizzi doou uma camisola à causa 'Um novo lar para Fábio Martins' com o objetivo de reunir dinheiro para comprar uma casa para o jovem lisboeta assim como para os pais. Qualquer dos três elementos está doente e não tem um teto para viver em definitivo.





Assim, o jogador do Benfica foi sensível a este difícil momento e o leilão pela camisola já começou na página 'One Goal Only', no Instagram. O preço inicial situava-se nos 150 euros mas o valor amealhado já ascende a mais de 300 euros. O leilão termina no domingo, às 20 horas.Antes de Pizzi foi a vez do guarda-redes Bruno Varela ver a camisola e luvas em leilão, que conseguiram 250 euros para a causa.O IBAN para o envio de donativos é o seguinte: PT50 0035 0692 00017292800 41.É possível também fazer uma doação em dinheiro no seguinte endereço: https://www.gofundme.com/f/Um-Novo-Lar-A-New-Home?utm_source=customer&utm_medium=copy_link-tip&utm_campaign=p_cp+share-sheet