Campeões europeus de futsal pelo Benfica na Comissão de Honra de Vieira

O treinador André Lima, os jogadores Ricardinho, Gonçalo Alves, César Paulo, Davi e José Maria e ainda o seccionista Armindo Cordeiro, o mais antigo em funções no Benfica, apoiam a recandidatura de Luís Filipe Vieira, marcando presença na Comissão de Honra do atual presidente das águias.

Os campeões europeus de futsal pelas águias, em 2010, são os mais recentes nomes que se juntam à Comissão de Honra de LFV que conta também com Mário Dias, considerado o 'pai do novo Estádio da Luz' e que em outubro do ano passado, por altura do 16.º aniversário do novo recinto das águias, foi alvo de uma homenagem por parte do clube.