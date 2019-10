Campo de férias no Luxemburgo

A recém-inaugurada escola de futebol do Benfica no Luxemburgo vai organizar um campo de treinos nas férias de ‘Toussaint’, entre os próximos dias 28 de outubro e 1 de novembro. O evento realiza-se no Parc des Sports, em Diekirch, sendo que as crianças inscritas neste evento já poderão trabalhar de acordo com os métodos de treino do emblema da Luz e receber uma formação semelhante à que vem sendo trabalhada no Benfica Futebol Campus.