Campo Municipal homenageia Vítor Baptista

O Campo Municipal Vítor Baptista foi ontem inaugurado em Setúbal, como homenagem ao antigo jogador, que brilhou ao servido do Benfica e também do V. Setúbal. Falecido a 1 de janeiro de 1999, o antigo internacional português vê o seu nome eternizado com este espaço, que será utilizado por dois emblemas: São Domingos FC e 'O Sindicato'. A gestão será feita pela autarquia.

Na cerimónia, além de Pedro Pauleta, em representação da FPF, marcaram presença, entre outros, a presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Maria das Dores Meira, o presidente do V. Setúbal, Vítor Hugo Valente, e o vice-presidente do Benfica, Domingos Almeida Lima. Presentes estiveram também Idaliano e Eduardo Baptista, irmãos da antiga glória.

O referido dirigente encarnado sublinhou que, nos dias de hoje, "se Baptista não fosse titular no Benfica, o treinador seria despedido".