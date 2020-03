Cancelo: «Era difícil lidar com a minha irreverência e Bruno Lage meteu-me na linha»

João Cancelo foi orientado por Bruno Lage, nos juvenis do Benfica, e recorda a boa relação que ambos criaram desde essa altura, em que o lateral assume que era demasiado “irreverente”.





“Foi o treinador que mais me marcou na formação. Tínhamos relação de pai e filho. Era quase meu pai. Puxava-me as orelhas e metia-me na linha. Muitas vezes era difícil lidar com a minha irreverência e ele meteu-me muito na linha”, vincou, à Benfica Play, o jogador do Manchester City, que nunca esqueceu o antigo técnico: “Ainda hoje lhe dou os parabéns sempre que posso.”

O jogador, de 25 anos, fala do Benfica com grande carinho e assume que é “mais um pelo Mundo” a torcer pelas águias. O internacional português reconheceu que era muito “mal comportado e rebelde”, mas frisou que chorou quando o pai lhe disse que ia treinar ao Benfica: “Caíam-me as lágrimas.”