Cancelo para Otamendi: «Vais jogar no maior clube do Mundo»

Nicolás Otamendi deixou o Manchester City para assinar contrato com o Benfica para as próximas três temporadas. No Etihad ficou João Cancelo, um lateral formado na Luz, benfiquista de coração e que desejou as melhores felicidade ao também ex-FC Porto. "Vais jogar no maior clube do Mundo. Vai com tudo irmão, que Deus te abençoe sempre", vincou o internacional português, comentando o Instagram de Otamendi.





Quem também não ficou indiferente à mudança na carreira do defesa-central argentino, de 32 anos, foi Juan Quintero. O médio colombiano do River Plate que partilhou o balneário com Otamendi no FC Porto desejou "êxitos" ao ex-companheiro.