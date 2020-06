Candidatos à presidência do Benfica ao ataque após nova perda de pontos

Horas depois de nova escorregadela da equipa no campeonato, os três assumidos candidatos à presidência do Benfica reagiram e deixaram patentes as críticas à gestão do clube da Luz. Rui Gomes da Silva apontou a Luís Filipe Vieira. “Temos de acabar com a ideia de que quando o Benfica ganha a responsabilidade é do presidente e quando perde é dos jogadores. Acham que a culpa é dos jogadores e do treinador? Não, a culpa é de quem manda”, frisou o antigo vice-presidente das águias, em declarações à Rádio Renascença, criticando a ação do líder máximo do Benfica em Portimão. “O presidente do Benfica foi almoçar ao Algarve e veio embora antes do jogo. Isto é impossível! É este presidente que o Benfica quer? Ele durante anos disse que não é ele que marca golos, mas é ele que escolhe os jogadores que marcam golos”, reforçou.

Já Bruno Costa Carvalho falou de quatro requisitos que um presidente do emblema da Luz tem de ter, enaltecendo que o “clube pertence aos sócios”. Um deles, para o candidato derrotado nas urnas em 2009, é a “obrigação de entregar ao seu sucessor um Benfica melhor do que o recebeu”, segundo frisou no Facebook.

Já o ‘blogger’ Ricardo Martins Pereira falou na necessidade de “mudar urgentemente”. “Há muita coisa que já está mal há muitos anos mas que tem sido periodicamente disfarçada com resultados desportivos”, declarou pelo Instagram.