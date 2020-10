Candidatura de Luís Filipe Vieira repudia publicação de Francisco Benitez

A candidatura de Luís Filipe Vieira emitiu esta quarta-feira um comunicado a repudiar a publicação de Francisco Benitez, candidato a presidente da Mesa da Assembleia Geral pela lista de João Noronha Lopes, no instagram na terça-feira.





"Fomos surpreendidos durante o dia de ontem por uma publicação nas redes sociais do candidato a presidente da Assembleia Geral do Sport Lisboa e Benfica na lista do Dr. João Noronha Lopes.A diferença de opiniões é própria de instituições democráticas, mas afirmações e comportamentos radicais e extremistas contrariam a cultura e as bases em que se fundou o Sport Lisboa e Benfica.O pedido de desculpas que se seguiu não apaga o teor nem a gravidade do que foi escrito e publicado pelo Dr. Francisco Benitez e que merece, da nossa parte, o mais veemente repúdio. O pedido de desculpas apenas confirma a intencionalidade do que foi escrito, uma vez que não revela arrependimento, limitando-se a lamentar um "lapso" pela forma como a publicação foi tornada pública.É triste ver que alguém que se diz inspirado por um benfiquista com a grandeza de Cosme Damião não tenha aprendido nada com o seu exemplo.É igualmente perturbador, tantas horas passadas, o silêncio do Dr. João Noronha Lopes sobre um episódio de tamanha gravidade.Há silêncios, a um tempo, comprometedores e reveladores, e que realmente marcam a diferença sobre o que as duas candidaturas entendem por Ética", lê-se no comunicado.Esta terça-feira, Francisco Benitez publicou no Instagram uma imagem que comparava Luís Filipe Vieira a Adolf Hitler. Entretanto, o candidato já pediu desculpas pelo sucedido.