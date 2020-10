Candidatura de Noronha Lopes promove 'Jogo das Glórias'

Realizou-se este domingo em Lisboa o 'Jogos das Glórias', entre duas equipas ligadas à candidatura de João Noronha Lopes, uma orientada por António Simões e a outra por Isaías.





O próprio candidato Noronha Lopes atuou na sua posição atual de central, autêntico patrão da defesa de uma equipa que contou com o fator desequilibrado de Isaías, autor de alguns golos de belo efeito, e do candidato a presidente da Mesa da Assembleia Geral, Francisco Benitez.Na equipa contrária pontificou Ricardo Araújo Pereira, mostrando versatilidade em várias posições, incluindo uma prestação como guarda-redes, a par de Jacinto Lucas Pires.Foi uma jornada de convívio entre voluntários da candidatura, oriundos de vários pontos do país, e os membros da equipa que desenvolve a campanha de João Noronha Lopes.