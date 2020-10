Candidatura de Noronha Lopes queria eleições a 7 de Novembro: «A data já estava definida»

Vítor Paneira, mandatário da candidatura de João Noronha Lopes às eleições do Benfica, esteve presente na reunião com a Assembleia Geral do Clube, que definiu a antecipação do dia do sufrágio para 28 de Outubro, em vez do dia 30. O antigo jogador do Benfica garante que a lista de Noronha Lopes não concorda com a data definida, mas que esta foi meramente "comunicada" pela AG e não discutida.





"Sugerimos a mudanças das eleições para o dia 7 de novembro, para um sábado, que se prolongasse e seria muito mais seguro para os nossos adeptos votarem. Mas fomos confrontados já com uma decisão tomada pela Assembleia Geral e comunicou-nos que o dia seria o 28. Nós acabámos por aceitar a decisão da AG, mas discordámos do timing", afirmou, aos jornalistas.Vítor Paneira revelou também que a candidatura de Noronha Lopes quer que o voto nas eleições seja físico e não electrónico."Gostaríamos que o voto fosse físico e não eletrónico, para garantir a transparência destas eleições. Houve uma explicação para o dia estipulado. Os estatutos pedem as eleições em Outubro e fugiríamos disso se as eleições passassem mais para a frente. Aceitámos, mas com essa contestação de que queremos o voto físico e não o eletrónico", explicou, garantido que da parte da candidatura de João Noronha Lopes não "está no pensamento impugnar as eleições".