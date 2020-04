Capdevila: «Aimar cuspiu-me num Valencia-Depor, mais tarde fomos colegas no Benfica»

Joan Capdevila cumpriu toda a carreira de futebolista em Espanha antes de mudar de país pela primeira vez e ingressar em Portugal, para jogar no Benfica em 2011. Antes, foi campeão do Mundo pela seleção espanhola, em 2010, e recordou um episódio com Pablo Aimar que agora o colocou a rir.





"Num Valencia-Deportivo o Aimar cuspiu-me. Disse ao árbitro que não tinha visto, na altura não havia tantas câmeras. As coisas ficaram assim. Passados uns anos fomos colegas de equipa no Benfica (risos). Nunca lhe disse nada mas penso que ele não se recordava (risos). No primeiro dia pensei: 'Ele deve recordar-se, não?' Não, nunca disse nada. Foi um dos argentinos com mais qualidade com que joguei. O Saviola também mas era diferente, era mais goleador. Também estive com o Riquelme uma temporada na liga espanhola e fazia maravilhas", recordou com bom humor o antigo lateral-esquerdo num direto no Instagram.Joan Capdevila chegou ao Benfica com 33 anos, procedente do Villarreal, cumprindo apenas 12 presenças oficiais pelas águias durante uma temporada. Acabou por conquistar a Taça da Liga em 2011/12.