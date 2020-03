Capitão da equipa feminina do Benfica sobre o coronavírus: «Parece que vivemos um filme...»

"Confiança e optimismo – são estes, agora, os nossos grandes objetivos diários!", é assim que a capitã da equipa feminina do Benfica começa a mensagem publicada esta quinta-feira na 'News Benfica'.





Darlene sublinha o apoio dado pelo clube neste período de isolamento, em que diz, "parece que vivemos um filme, mas é mesmo verdade" e que é "preciso manter espírito positivo e forte esperança que tudo seja breve, com danos o mais leves que seja possível"."A cada dia que passa, vemos nas notícias que o cenário está pior em alguns países e isso é triste. Ficamos preocupadas com as nossas famílias, em particular aquelas que estão mais longe da sua pátria mãe. No Brasil o vírus não está ainda muito disseminado e, à distância, tento tranquilizar nos contactos com familiares e amigos. Queremos muito que tudo melhore e as rotinas diárias regressem ao normal. Sonho voltar a sentir aquela nossa mística e energia partilhada, antes e após os jogos, com o "grito" raça, querer e ambição!", sublinhaEntretanto, diz o foco é "em pensar com otimismo e manter atividade física regular": "Somos atletas e quando formos chamadas de volta aos treinos e competições teremos de estar com a condição que se exige para jogar com a camisola do Benfica. Para nosso bem pessoal e da equipa, temos de ser responsáveis e colaborar para que todas estejam bem quando este período de contingência acabar", refere, acrescentando: "treinamos forte embora estando isoladas, com todo o suporte que o staff do clube e os nossos treinadores passaram à equipa. De alguma forma, estão sempre em contacto connosco para saberem como estamos e nos aconselhando. É mau viver desta forma? Claro... Mas temos de treinar o melhor possível, em casa, manter uma alimentação adequada e as emoções focadas no positivo. Para isso muito contribui também o carinho que recebemos regularmente nas redes sociais, dos adeptos do nosso Glorioso. Continuamos juntos nesta batalha!"